اشتباكات عنيفة بين المُعتكفين والاحتلال في باحات الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - اندلعت مُنذ قليل، اشتباكات عنيفة بين المُعتكفين و"جيش الاحتلال الإسرائيلي" في باحات المسجد الأقصى.

ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام فلسطينية"، اقتحمت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى، وأطلقت قنابل الغاز والصوت لإخلائه من المُتواجدين فيه.

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وذكرت قناة "فلسطين اليوم" أن "قوات

الاحتلال اقتحمت المسجد القبلي"، لافتةً إلى أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي بشكل عشوائي تجاه المُعتكفين بالأقصى".

وأكدت القنات "وقوع إصابات في صفوف المُعتكفين جراء قمع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى".