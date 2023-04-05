عاجل.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى مُجددًا

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، المسجد الأقصى مُجددًا، وأطلق قنابل الغاز والصوت لإخلائه من المُتواجدين فيه، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وفي سياق مُتصل، دعا الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إسرائيل لوقف الهجمات على الفلسطينيين، مُؤكدًا أن بلاده لن تظل صامتة إزاء الاعتداء على المسجد الأقصى.

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وقال الرئيس أردوغان، تعليقًا على الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى: "أُدين الأعمال الدنيئة ضد القبلة الأولى للمُسلمين، وأدعو إلى وقف الهجمات في

أسرع وقت".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت ليلة أمس الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المُبارك، واعتدت على المُصلين، وحاولت إخلاء المُصلى القبلي من المُعتكفين بالقوة، وأطلقت قنابل الصوت داخله، في ظل دعوات المنظمات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى، الأربعاء، وذبح قرابين الفصح".