هيئة تطوير منطقة حائل تطرح وظائف لمختلف المؤهلات

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت هيئة تطوير منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية، عدد من الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات، وفقا لمعايير وشروط محددة.

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ونشرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أنها طرحت مجموعة من الوظائف الإدارية، والقانونية، والهندسية وغيرها من التخصصات لمختلف المؤهلات.

ولفتت إلى أن الوظائف الخالية جاءت وفق المسميات الوظيفية التالية:

مهندس إدارة المشاريع.

أخصائي إدارة مشاريع.

مهندس تكاليف.

مدير إدارة التصاميم والدراسات الحضرية.

أخصائي التخطيط الحضري- تخطيط مدن.

مدير إدارة التخطيط البيئي.

أخصائي التخطيط المالي الاستراتيجي.

مدير إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية والمرافق.

أخصائي عقود.

وظائف هيئة تطوير منطقة حائل..آلية التقديم

أوضحت الهيئة أنَّ التقديم مُتاحٌ بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي من خلال صفحة التوظيف الخاصة

بها عبر الرابط التالي

https://careers.hrda.gov.sa/ar/job-search-results/

ودعت الهيئة كل من يرغب في التقديم على وظائفها الإطلاع على وصف وشروط كل وظيفة وإدخال البيانات بشكل دقيق حتى لا يتم استبعاده.

وأكدت هيئة تطوير منطقة حائل عبر موقعها الإلكتروني أنها تعمل على استقطاب المواهب والقدرات المتميزه للعمل مع فريق الهيئة للتطوير والاشراف على الخدمات التي تقدمها المنطقة لمواطنيها وزوارها بما يضمن تنافسية وجاذبية المنطقة واستدامتها وتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات المعتمدة بالهيئة.