صافرات الإنذار تدوي داخل إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، أن صافرات الإنذار تدوي بعد إطلاق صاروخين من الفصائل في غزة.

وأشارت إلى أن الصاروخين أطلقا من غزة باتجاه مجلس اشكول، أحدهما سقط في منطقة مفتوحة، والآخر سقط في قطاع غزة.



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يذكر أن رئيس أركان جيش

الاحتلال الإسرائيلي هرتسى هاليفى يوجد في مستوطنات غلاف غزة.



وكانت جيش الاحتلال الصهيوني قد ارتكب العديد من المجازر في حق الفلسطينيين كان آخرها اليوم منع المصلين من الصلاة في المسجد الأقصى.

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