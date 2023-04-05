الناتو يُمثل تهديدًا لروسيا.. ستولتنبرج يكشف الحقيقة

ياسر رشاد - القاهرة -

تخفيض العلاقات الدبلوماسية بين "روسيا والناتو"، أدى إلى وصول العلاقات الثُنائية إلى أدنى مستوياتها وسط تصاعد التوتر بين الطرفين، وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للحلف "ينس ستولتنبرج"، أن الناتو لم يُمثل تهديدًا للدولة الروسية إطلاقًا.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، قال ستولتنبرج في حديث لقناة "سي إن إن" الأمريكية، إن "هذه ليست مُواجهة من قِبل الاتحاد الأوروبي ولا من قِبل الناتو، والناتو هو حلف دفاعي، ولم يكن الناتو وفنلندا يُشكل تهديدًا لروسيا أبدًا".

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وأضاف أنه بعد انضمام فنلندا إلى الناتو ستكون البلاد أكثر أمنًا، وسيُصبح الحلف أقوى.

وأشار إلى أن روسيا ليست من تُقرر من ينضم إلى الناتو، وأن القرار يعود لكل دولة مُستقلة على حدة، جاء ذلك تعليقًا على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تدهورت، وأن أوروبا بادرت إلى المواجهة مع روسيا.