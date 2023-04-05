تصريحات نارية من بوتين خلال حفل في الكرملين

ياسر رشاد - القاهرة -

تعتقد "موسكو"، أن طرفًا ثالثًا قد يكون مُتورطًا في قصف القوات الأوكرانية للأراضي الروسية، هكذا صرح الرئيس "فلاديمير بوتين"، مُطالبًا بقمع صارم لدعاية النازيين الجُدد ورعاتهم في المناطق الجديدة لروسيا لفضح الأكاذيب والتلاعب بالحقائق.

ووفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"، قال بوتين خلال حفل في الكرملين بمُناسبة استقبال سفراء جُدد: "هُناك كُل الأسباب للاعتقاد بأن إمكانات دول ثالثة وأجهزة المخابرات الغربية مُتورطة في التحضير لهجمات إرهابية وعمليات تخريب في المناطق الجديدة، كما تُحاول عناصر إجرامية بحتة الاستفادة من الوضع".

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وأضاف: "أصدرت تعليمات لوزارة الداخلية وغيرها من الوزارات والمؤسسات ببذل قصارى جهدها لضمان سلامة السكان في المناطق الجديدة من الاتحاد الروسي لحمايتهم من التعسف والعنف".



وتابع الرئيس الروسي: "الوضع في المناطق الجديدة في البلاد لا يزال مُتوترًا.. سكان المناطق الجديدة يجب أن يشعروا أن وراءهم

دولة كبيرة".



وأكد أن الأمن في دونباس مُرتبط بالأمن القومي الروسي.

وأبلغ الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، السفيرين الجديدين للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في موسكو أن واشنطن والتكتل الأوروبي مسؤولان عن التدهور الكبير في العلاقات مع بلاده منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا العام الماضي.



وأختتم حديثه قائلاً: "العلاقات مع أمريكا تمر بأزمة كبيرة بسبب الاختلاف الجوهري في منهجيهما فيما يتعلق بتشكيل النظام العالمي الحديث، واستخدام الولايات المتحدة لأدوات مثل دعم ما يُطلق عليها "الثورات المُلونة" ودعم الانقلاب في كييف عام 2014 أدى في النهاية إلى الأزمة الأوكرانية الحالية.