خطوات التقديم في وظائف الاستخبارات السعودية لعام 1444

ياسر رشاد - القاهرة - الاستخبارات العامة السعودية، تصدرت محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلنت عن توفر وظائف شاغرة جديدة، في تخصصات عديدة.

خطوات التقديم في وظائف الاستخبارات السعودية.

أولا: الدخول إلى رابط موقع رئاسة الاستخبارات العامة، عبر بوابة رئاسة الاستخبارات gip.gov.sa

ثانيا: يجب أن يدخل المتقدم إلى الصفحة الرئيسية، ثم يختار تسجيل الدخول.

ثالثا: في الخطوة الموالية يدرج اسم المستخدم وكلمة المرور، وستظهر له الوظائف المتاحة ويختار منها وظائف الاستخبارات العامة تقديم

رابعا: يتوجب عليه الدخول للوظائف ثم تعبئة استمارة التسجيل ويضيف كل المعلومات الشخصية المطلوبة بدقة، منها الاسم وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني وغيرها

أخيرا ينقر على زر حفظ ثم يقوم بتقديم الطلب.

شروط التقديم :

هناك العديد من شروط الاستخبارات العامة تقديم التي يجب أن تتوفر في كل المتقدمين للوظائف. الشرط الأساسي المعروف هو أن يكون المتقدم حاملا للجنسية السعودية، ويكون سنه أكثر من 18 ولا يتجاوز 30 سنة. إذا كان المتقدم متزوجا يجب أن تكون زوجته سعودية الجنسية، كما ينبغي أن يتحلى بحسن السيرة ولا يكون لديه أي سوابق عدلية.

بالإضافة إلى ما سبق من الشروط، يجب أن يجتاز المتقدم الاختبار الطبي ويتحلى باللياقة البدنية الكافية. كما يلزم أن يكون ناجحا بمعدل ستون بالمئة في كل امتحانات التخصص وينجح في المقابلة الشخصية، وأهم شرط أيضا هو ألا يكون قد سبق وتم فصله من أي جهة عسكرية أو مدنية.

موعد التقديم على وظائف الاستخبارات العامة السعودية:

يستمر التقديم إلى يوم الخميس 15 من رمضان 1444، وللتسجيل في وظائف رئاسة الاستخبارات العامة يجب أن يكون المتقدم حائزا على

الشروط المطلوبة ولديه كل المستندات الثبوتية،

سلم رواتب الاستخبارات العامة مع البدلات 1444

راتب الجندي 8,000 ريال سعودي.

راتب الجندي اول 7,400 ريال سعودي.

يبلغ راتب العريف في الاستخبارات العامة ثمانية آلاف وتمان مئة ريال سعودي.

راتب وكيل الرقيب في الاستخبارات العامّة عشرة آلاف ريال سعودي.

راتب الرقيب 11,000 ريال سعودي.

بدل الميدان بـ 500 ريال سعودي.

يقدر بدل حظر بـ 600 ريال سعودي.

بدل النقل 500 ريال سعودي.

أيضا بدل إرهاب يصل حتى 25% من الراتب الإجمالي الشهري للضباط والأفراد حسب درجة كلاً منهم.

بدل إعاشة 500 ريال سعودي.

يقدر بدل أمن 35% من الراتب الإجمالي الشهري للضباط والأفراد حسب درجة كل منهم.

بدل خصم التقاعد 289 ريال سعودي.

بدل خطر 600 ريال سعودي.

يبلغ بدل تأهب 950 ريال سعودي.

بدل شهادة ـ 300 ريال سعودي.

علاوة فنية تقدر بـ 950 ريال سعودي

موعد التقديم على وظائف الاستخبارات العامة السعودية:

يستمر التقديم إلى يوم الخميس 15 من رمضان 1444، وللتسجيل في وظائف رئاسة الاستخبارات العامة يجب أن يكون المتقدم حائزا على

الشروط المطلوبة ولديه كل المستندات الثبوتية،