تعليق الدراسة في السعودية لسوء الأحوال الجوية

ياسر رشاد - القاهرة - احتل قرار تعليق الدراسة في عدد من مدن المملكة العربية السعودية مركز الصدارة بمحرك البحث جوجل، حيث أعلنت إدارات التعليم في بعض المحافظات والمدن تعليق الدراسة لعدم استقرار الأحوال الجوية بها.

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ووفق لوسائل الإعلام السعودية فقد أوضحت إدارات التعليم مساء أمس تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأربعاء، وتحويلها (عن بعد)، بسبب التقلبات الجوية.

فيما أعلن المركز الوطني للأرصاد السعودي توقعاته حول حالة الطقس، مشيراً إلى هناك توقعات بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، مصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق، عسير، الباحة، جازان، مكة المكرمة ونجران.

ومن بين المناطق التي اعلنت تعليق الدراسة الحضورية بها اليوم وتحويلها إلى دراسة عن بعد، كلا من: " صبيا، عسير، محايل، سراة

عبيدة، الباحة".

ولكن تستمر الدِّراسة لليوم عبر منصة مدرستي في جميع مدارس الإدارة ومكاتب التعليم.

كما أعلنت جامعة بيشة أن الدراسة بها ستكون عن بعد اليوم نتيجة تقارير خبراء الأرصاد.

واكدت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية واستمرارها عن بعد، على منظومة "البلاك بورد".

وجاءت أيضا جامعة الملك خالد في أبها لتوضح إنه تم تعليق الدراسة الحضورية في جميع كلياتها، وتحويلها عن بعد عبر "البلاك بورد".

وجاء ذلك بعد تحذيرات المركز الوطني للأرصاد حول الحالة المطرية، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس ومكاتب التعليم.