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سفينة عسكرية روسية تدخل ميناء سعوديا لأول مرة منذ 10 سنوات

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخدمة الصحفية أن "مفرزة سفن من الأسطول الشمالي، تضم فرقاطة الأميرال جورشكوف، وناقلة "كاما" وكلاهما تؤديان مهمة في رحلة طويلة، قامتا بدخول ميناء جدة بالمملكة العربية ".

وأوضحت أنها تنوي تجديد مخزون الوقود والمياه العذبة والمؤن الغذائية، أثناء تواجدها في الميناء".


وأوضحت المنطقة العسكرية الشمالية أن "مفرزة من السفن انطلقت من سيفيرومورسك في يناير من هذا العام. وخلال الفترة الماضية، شاركت في تدريبين بحريين دوليين في مياه المحيط الهندي وبحر العرب، وقطعت حوالي 21 ألف ميل بحري. وعبر سكان بحر الشمال خط الاستواء مرتين".

وكانت آخر مرة تدخل فيها سفن حربية تابعة للبحرية الروسية إلى موانئ سعودية منذ حوالي 10 سنوات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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