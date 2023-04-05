انت الان تتابع خبر سفينة عسكرية روسية تدخل ميناء سعوديا لأول مرة منذ 10 سنوات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخدمة الصحفية أن "مفرزة سفن من الأسطول الشمالي، تضم فرقاطة الأميرال جورشكوف، وناقلة "كاما" وكلاهما تؤديان مهمة في رحلة طويلة، قامتا بدخول ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية ".

وأوضحت أنها تنوي تجديد مخزون الوقود والمياه العذبة والمؤن الغذائية، أثناء تواجدها في الميناء".



وأوضحت المنطقة العسكرية الشمالية أن "مفرزة من السفن انطلقت من سيفيرومورسك في يناير من هذا العام. وخلال الفترة الماضية، شاركت في تدريبين بحريين دوليين في مياه المحيط الهندي وبحر العرب، وقطعت حوالي 21 ألف ميل بحري. وعبر سكان بحر الشمال خط الاستواء مرتين".

وكانت آخر مرة تدخل فيها سفن حربية تابعة للبحرية الروسية إلى موانئ سعودية منذ حوالي 10 سنوات.