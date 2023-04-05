انت الان تتابع خبر بولندا تؤكد استعدادها لتسليم مقاتلات ميغ29 إلى أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال دودا في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّ بولندا التي سبق أن زودت اوكرانيا ثماني مقاتلات ميغ-29 على أن ترسل ستا اخرى قريبا، ستكون "مستقبلا مستعدة لتسلم اوكرانيا كامل اسطولها من (مقاتلات) ميغ" والذي يضم ثلاثين طائرة.وأشار إلى انّ بلاده ستطلب خلال القمة المقبلة لحلف شمال الأطلسي في فيلينيوس في يوليو "ضمانات أمنية إضافية" لأوكرانيا.

وأضاف آندريه دودا "نحاول الحصول على ضمانات أمنية إضافية لأوكرانيا (...) تعزّز القدرات العسكرية لأوكرانيا وتعزّز أيضاً شعور الشعب الأوكراني بالأمان".

في وقت سابق الأربعاء، وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزوجته إلى بولندا في زيارة رسمية تهدف لتقديم الشكر للدولة المجاورة على دعمها الحاسم في الدفاع عن أوكرانيا ضد العملية العسكرية الروسية.

