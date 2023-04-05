انت الان تتابع خبر الشمري يشدد على ضرورة توحيد الجهد الأمني والاستخباري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أنه "بهدف متابعة عمل مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية، اطلع وزير الداخلية عبد الامير الشمري، على الاجتماع الفصلي لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بحضور مدراء استخبارات المحافظات وعدد من الضباط".ووجه الشمري، وفق البيان، بـ"جملة من التوصيات التي من شأنها تطوير العمل وتعزيز الأمن، مؤكداً على تقييم عمل الضباط والمنتسبين والاهتمام بالأمن المناطقي والتحرك السريع والفوري للوقوف على الحوادث ومعرفة ملابساتها والابتعاد عن الروتين".

وشدد وزير الداخلية، على "ضرورة توحيد الجهد الأمني والاستخباري وتحديث الخطط وعدم الإكتفاء بالمعلومات الأولية والعمل على توحيدها"، مؤكدا على "تنفيذ أوامر إلقاء القبض ومتابعة الأهداف المطلوبة، مبيناً أن المرحلة المقبلة تتطلب بذل المزيد من الجهود، موجهاً بأن تكون الأشهر الثلاثة القادمة هي محطة لتقييم الجهود وتحديد المهام والواجبات بشكل المطلوب".