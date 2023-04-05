انت الان تتابع خبر بعد دعوة رسمية.. رئيس مجلس القضاء الاعلى يصل سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للقضاء ورد لـ الخليج 365، ان "زيدان وصل إلى الجمهورية العربية السورية على رأس وفد قضائي رفيع المستوى بناء على دعوة رسمية من وزارة العدل السورية وكان في استقباله وزير العدل السوري القاضي احمد السيد و رئيس واعضاء محكمة النقض في سوريا".واضاف ان "وزير العدل السوري كان قد وجه دعوة إلى رئيس مجلس القضاء الاعلى لزيارة الجمهورية العربية السورية للتباحث في الشؤون القضائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين".

وتابع أن "الوفد المرافق لرئيس المجلس ضم كلاً من رئيس الادعاء العام نجم عبدالله ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر ورئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي عماد خضير ورئيس محكمة استئناف الكرخ القاضي خالد طه ومدير عام دائرة الحراسات القضائية العامة رحيم عبد حسن".