انت الان تتابع خبر حريق قرب مستشفى القلب في الديوانية (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية ان "حريقا كبيرا اندلع بالقرب من مستشفى القلب في منطقة المعسكر القديم في محافظة الديوانية".

واضاف: ان فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحادث للسيطرة على الحريق"، موضحا ان " الحريق في مكان طمر النفايات والإطارات قرب مستشفى القلب ولا توجد خسائر مادية او بشرية".

