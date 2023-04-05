انت الان تتابع خبر العراق يوجه دعوة للمجتمع الدولي بعد الاقتحام الإسرائيلي للأقصى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "يرفض العراق حكومة وشعباً، ما قامت به زمر الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام لباحة المسجد الأقصى في القدس الشريف، قلب فلسطين المحتلة، ليلة أمس الثلاثاء، وما رافق ذلك من اعتداء همجي متوحش على المصلّين المعتكفين العزّل، وهم يؤدون صلواتهم ويحيون ليالي رمضان المبارك".ودعت الحكومة العراقية، بحسب البيان، المجتمع الدولي، الى "ردع هذه الأعمال الشائنة، التي لا تقيم وزناً لدين أو حرمة لمسجد، أو اعتباراً للناس العزّل، وأن يكون للمنظمات الدولية موقف واضح بشأن هذه الانتهاكات السافرة، والانتقامية من الشعب الفلسطيني الشقيق".

واضاف البيان، ان "العدوان لا يُسقط الحقوق، بل يثبتها ويُبرزها، وطالما أكد العراق وقوفه مع الحق الفلسطيني المطلق في دولته الكريمة الحرّة، وعلى حقه المقدس في تقرير المصير".

