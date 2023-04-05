اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث التطورات فى المسجد الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - تعقد جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا لمجلسها على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة التطورات التي يشهدها المسجد الاقصى، وذلك برئاسة مصر، الرئيس الحالي للمجلس.

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واقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى واعتدت على المصلّين المعتكفين

في المسجد، وتم تسجيل إصابات متفاوتة بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة.وشهدت ساحات المسجد الأقصى حالة من التوتر عقب انتهاء صلاة الفجر، حيث اقتحم ضباط الاحتلال وعناصر شرطة الاحتلال ساحات الحرم.