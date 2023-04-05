اليمن يدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات الاقتحام السافر لقوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء الوحشي واللا إنساني على المصلين والمعتكفين داخل المسجد؛ ما أسفر عن إصابات واعتقالات.

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ودعت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية المجتمع الدولي إلى مغادرة مربع الصمت، والعمل

الفوري على وقف هذا التصعيد المتكرر، بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية، مجددة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لكافة القرارات والتشريعات الدولية.

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