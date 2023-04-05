زيلينسكي سيعود من وارسو بأربع مقاتلات "ميغ 29"

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس البولندي أندريه دودا عقب اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء في وارسو، إن بولندا ستمنح كييف 4 مقاتلات أخرى من طراز "ميغ 29".

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وقال دودا:لقد تم بالفعل نقل أربع مقاتلات ميغ 29 من مخزوناتنا الدفاعية إلى القوات الجوية الأوكرانية وسيجري نقل 4 مقاتلات ميغ 29 أخرى.

وكانت بولندا قد سملت كييف مطلع شهر مارس الماضي مقاتلات ميغ 29.

وفي نهاية الشهر الماضي أعلنت وزارة الدفاع السلوفاكية أنها سلمت أوكرانيا 4 مقاتلات "ميغ 29" من 13 مقاتلة، كانت قد تعهدت بها سلوفاكيا لقوات كييف.

ونددت روسيا بعد ذلك بهذه الخطوة واعتبرتها غير ودية، وانتهاكا صارخا لالتزامات براتيسلافا بعدم إعادة تصدير الأسلحة الروسية دون موافقة موسكو.

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