وفاة 580 جنديًا أوكرانيًا وإسقاط مقاتلة "ميغ-29" خلال الـ 24 ساعة الماضية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خسائر الجيش الأوكراني خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، والتي تصل إلى 580 جنديًا ومرتزقًا، علاوة على إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29".

اقرأ أيضا..بعد مرور 100 يوم.. متى تنتهي الحرب الروسية الأوكرانية؟

جاء ذلك ضمن تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ليوم الأربعاء 5 أبريل، إذ تابع التقرير بأن الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة "الغرب" في اتجاه كوبيانسك أصابت نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية حيث تم صد 5 عمليات لمجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقة خاركوف، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 40 جنديا، وتدمير مدرعتين قتاليتين وشاحنتين صغيرتين.

في اتجاه كراسنوليمان أحبطت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لمجموعة "المركز" الهجوم المضاد للعدو في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما أصابت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث ألحقت خسائر تصل إلى أكثر من 80 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعة قتالية ومركبتين ومدفع هاوتزر D-30.

في اتجاه دونيتسك ألحقت العمليات النشطة لوحدات ونيران المدفعية لمجموعة قوات "الجنوب" خسائر بين صفوف العدو بلغت أكثر من 410 جندي أوكراني ومرتزقة، وتدمير دبابة واحدة، و4 مدرعات قتالية، ومركبتين ومدفع هاوتزر D-30.

في اتجاه جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت الضربات الجوية ونيران

المدفعية من مجموعة "الشرق" خسائر تقدر بـ 30 جنديًا وتدمير سيارة مدرعة، وشاحنتين صغيرتين، إضافة إلى مستودعي ذخيرة.

في اتجاه خيرسون، تم تصفية ما يصل إلى 20 جنديا أوكرانيا وتدمير سيارتين ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا".

كذلك ألحق الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعة "سيلا" أضرارا بـ 89 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النيران في 112 مقاطعة.

كما تعرضت مراكز القيادة والمراقبة لكتيبتي الألوية الميكانيكية 110 و95 للقصف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية طائرة من طراز "ميغ-29" بالقرب من قرية سيليدوفو بجمهورية دونيتسك الشعبية.

كذلك اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 13 صاروخا من راجمات الصواريخ "هيمارس" وصاروخا واحدا مضاد للرادار من نوع "هارم"، ودمرت 22 طائرة مسيرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وبمنطقتي خاركوف وزابوروجيه.