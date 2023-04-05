الرئيس البولندي يمنح نظيره الأوكراني وسام النسر الأبيض

ياسر رشاد - القاهرة -

منح الرئيس البولندي أندريه دودا اليوم الأربعاءالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وسام النسر الأبيض خلال حفل أقيم في القصر الرئاسي في وارسو .

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وقال دودا حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن وسام النسر الأبيض هو أقدم وأعلى جائزة بولندية ويتم تقديمه إلى الأفراد المتميزين"، وذلك في حفل أقيم بحضور السيدتين الأوليين للدولتين البولندية والأوكرانية.



وبدأت محادثات ثنائية بين دودا وزيلينسكي في القصر الرئاسي في وارسو في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي لبولندا.

وقال مستشار الرئيس البولندي للسياسة الخارجية مارسين برزيداتش - قبل الاجتماع بين الزعيمين - إن رئيسي الدولتين سيناقشان النطاق الكامل للعلاقات البولندية -الأوكرانية بما في ذلك السياسة الأمنية وإجراء المزيد من الحوار السياسي ،

بالإضافة إلى عدد من القضايا التاريخية التي ظلت لسنوات شائكة في العلاقات بين الجانبين.



وأضاف برزيداتش أنه المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد اجتماعهما لإطلاع الصحفيين على نتائج المحادثات.

ومن المتوقع أن يشارك زيلينسكي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء في منتدى أعمال ثنائي في وارسو ، ويلتقي رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي لمناقشة دور بولندا في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب ، ومشتريات كييف المزمعة من المعدات العسكرية البولندية بما في ذلك المركبات المدرعة من طراز "روسوماك.



