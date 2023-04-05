سلطنة عُمان تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت سلطنة عُمان اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، ومهاجمة المصلين والمعتكفين الآمنين به واعتقال العديد منهم.

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وأكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء أن هذه الممارسات الآثمة للاحتلال الإسرائيلي تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني؛ ما يؤجج مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم.



ودعت سلطنة عُمان المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته في ردع الممارسات الاستفزازية المستمرة واللا مشروعة للاحتلال الإسرائيلي، التي تتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية باحترام المقدسات الدينية، كما تدعو إلى تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة بإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل والشامل.