تحديد موعد بطولة كأس آسيا 2023 في قطر

وذكر الاتحاد في بيان، أن "البطولة ستقام خلال الفترة من 12 يناير/ كانون الثاني وإلى غاية 10 فبراير/ شباط 2024"، وذلك بمشاركة 24 منتخباً وطنياً.

ولفت إلى أن البطولة ستقام في ثمانية ملاعب، من ضمنها ستة ملاعب شاركت في استضافة كأس العالم 2022 في قطر، وهي استاد الجنوب، والبيت، واستاد أحمد بن علي، والثمامة، والمدينة التعليمية، وخليفة الدولي، وينضم إليهم استاد جاسم بن حمد، وعبد الله بن خليفة".



وأكد بيان الاتحاد الآسيوي، أن سحب قرعة البطولة، سيكون على مسرح دار الأوبرا في كتارا، بالعاصمة القطرية الدوحة، يوم 11 مايو/ أيار المقبل، في الساعة 2:00 ظهراً بالتوقيت المحلي، وسوف يتم إعلان جدول مباريات البطولة بعد وقت قصير من سحب القرعة.

وأضاف: "من أجل تعزيز التفاعل مع الجماهير، فإن المباراة الافتتاحية في النسخة رقم 18 من البطولة سوف تقام يوم الجمعة، في حين تقام المباراة النهائية خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وأشار إلى أن كأس آسيا 2023 في قطر ستقام على امتداد 30 يوماً، بزيادة يومين عن النسخة الماضية التي امتدت 28 يوماً عام 2019 في الإمارات، وذلك من أجل تعزيز التجربة التي تحظى بها جماهير كرة القدم المتحمسة في قارة آسيا، وتعزيز مكانة البطولة وقيمتها التجارية.

