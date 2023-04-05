اجتماع طارئ في الجامعة العربية

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بغداد - ياسين صفوان - وشدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بيان، على أن "هذه التصرفات غير المسؤولة في الأماكن المقدسة تمس المشاعر الدينية لملايين من المسلمين عبر العالم، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك".ودعا المجتمع الدولي، ممثلاً بالدول الأعضاء في مجلس الأمن، إلى التحرك بسرعة من أجل دفع إسرائيل إلى وقف هذا التصعيد الذي "يُنذر بإشعال الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وانضمت الجامعة العربية إلى مصر والأردن والسعودية التي نددت بالاقتحام الإسرائيلي.

وكانت قد اقتحمت قوات إسرائيلية بأعداد كبيرة المسجد الأقصى، الليلة الماضية، مما أدى إلى إصابة عشرات المصلين.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 400 مصل، ونقلتهم إلى مراكز التحقيق، بينما أكدت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت قرابة 350 شخصا كانوا معتكفين داخل المسجد.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، غارات على قطاع غزة، بعد إطلاق صواريخ عدة من القطاع على جنوب إسرائيل.

جاء هذا التصعيد بعد ساعات من اقتحام المسجد الأقصى.