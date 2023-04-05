وكيل "عربية الشيوخ": اقتحام الشرطة الإسرائيلية للأقصى انتهاك للقوانين الدولية

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القاهرة - سامية سيد - أدان النائب عفت السادات وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطي، اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف، وما صاحب ذلك من اعتداءات على المصلين والمعتكفين، مشيرا إلى أن ما حدث انتهاك للقوانين والأعراف الدولية.

ولفت إلى أن ما يحدث يؤجج مشاعر العنف والغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني والشعوب الإسلامية والعربية، محذرا من نتائج هذا التصعيد المتكرر فى المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن ما يحدث تعدى صارخ على حرية العبادة وتجاهل للقانون الدولى والإنسانى وقرارات الشرعية الدولية.

وطالب النائب عفت السادات، بالوقف الفوري لتلك الاعتداءات التي تروع المصلين خلال شهر رمضان الكريم الشهر الفضيل، داعيا المجتمع الدولى أن يضطلع بمسئولياته في وضع حد لتلك الاعتداءات.

وحذر النائب د عفت السادات وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس الشيوخ، من التصعيد الخطير الذي يقيد من جهود التهدئة التي تنخرط فيها مصر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مشيرا إلي أن الممارسات الأحادية الجانب من قبل قوات الاحتلال، وتصعيد اعتداءات واقتحامات المستوطنين تقوض جهود السلام.

وأشاد السادات بإعلان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين في وقت لاحق موضحا الاجتماع يستهدف اتخاذ موقف عربي موحد إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى في ظل التطورات التي يشهدها الأقصى جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف والاعتداء عليه وعلى المصلين والمعتكفين داخله.