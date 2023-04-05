شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نظام ومدة الدراسة بمعاهد معاونى الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قرار وزير الداخلية برقم 575 لسنه 2023 بإصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن، نظام الدراسة في هذه المعاهد، بحيث تكون الدراسة والتدريب بالمعاهد بنظام الإقامة الكاملة لمدة 18 شهرا.

ووفقا للائحة، يلتزم الطلبة خلالها بالمبادئ والقواعد والأعراف الانضباطية والزي المقرر والمظهر العام والسلوك القويم، وفقا للتنظيم والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

يُشار إلي أن "معاهد معاوني الأمن" تهدف حسب نصوص القانون، إلي تأهيل وتدريب وإعداد الطلبة والخريجين من تلك المعاهد وتنمية المهارات الفكرية والعلمية والأمنية والسلوكية لديهم. ويٌشكل مجلس إدارة المعهد برئاسة مدير الإدارة العامة لمعاهد معاوني الأمن. ولا تعتبر قرارت المجلس نافذة إلا من تاريخ اعتمادها من مساعد الوزير لقطاع التدريب.

وتشير اللائحة الداخلية الصادرة برقم 575 لسنه 2023 إلي أنه يعمل بأحكامها لمعاهد معاوني الأمن، وتسري أحكام لائحة المنشآت التعليمية لقطاع التدريب علي المعاهد المشار إليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة. ويٌلغي قرار وزير الداخلية رقم 4573 لسنه 2014 في شأن اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.