شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة مباراة تشيلسي وليفربول بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يحتضن استاد "ستامفورد بريدج" معقل فريق تشيلسي مباراة من العيار الثقيل تجمع بين البلوز ضد فريق ليفربول مساء اليوم الثلاثاء، والمؤجلة من منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الجاري 2022-23.

موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول

وتقام مباراة تشيلسي ضد ليفربول في تمام في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، وتذاع على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويدخل ليفربول اللقاء محتلا المركز الثامن برصيد 42 نقطة، في المقابل يحتل تشيلسي المركز الـ11 برصيد 38 نقطة.

تشيلسي ضد ليفربول

ولا يبدو الفريقين في أفضل أحوالهما، حيث يدخل ليفربول اللقاء بعد 3 خسائر متتالية بعد الفوز الكبير الذي حققه على مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة، لكن يبدو ان هناك لعنة ضربت الفريق منذ هذا الفوز الكبير، حيث لم يحقق أي انتصار بعدها.

ومنذ الفوز بسباعية خاض ليفربول 3 مباريات تعرض للخسارة فيها جميها على يد بورنموث بهدف نظيف، وأمام ريال مدريد بالنتيجة نفسها، وأخيرا خسر ليفربول أمس على يد مانشستر سيتي 4-1، ليفشل في تحقيق أي فوز بعد السباعية التي دمر بها يونايتد.

تشيلسي ضد ليفربول

فشل ليفربول في الحفاظ على الرتم والاستمرارية في تحقيق الانتصارات والنتائج الجيدة واستكمال المسيرة، رغم الوعود التي قدمها اللاعبون وقتها بأنهم سيبنون على هذا الفوز.

وخرج ليفربول من كل البطولات هذا الموسم، وهم على وشك لموسم صفري بعد احتلالهم المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد ٤٢ نقطة.

في المقابل، لا يمر تشيلسي بأفضل أحواله، إذ خسر مؤخرا من أستون فيلا بثنائية نظيفة، ليقرر الإطاحة بالمدرب جراهام بوتر بعد 31 مباراة مع الفريق.