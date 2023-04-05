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اعتقال أربعة متهمين بتهريب الاثار وتزيف العملة في كربلاء والانبار

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز الوكالة تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بالجرم المشهود في كربلاء المقدسة بالمتاجرة في الآثار وتزوير العملة"، مشيرا الى انه "تم ضبط قطعتين من الاثار كانوا يرومون بيعها".

واضافت انه "تم ايضا القبض على متهمين اخرين في الانبار بحوزتهما مبلغ مالي قدره مليون دينار عراقي مزيف فئة عشرة الاف دينار كانوا يرومون تصريفه في الاسواق"، مشيرة الى "اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية بحقهم".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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