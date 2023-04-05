انت الان تتابع خبر خلال ساعات.. صور باريس هيلتون مع طفلها تحصد مليون إعجاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحظيت الصور التي نشرتها النجمة العالمية باللونين الأبيض والأسود والتي أرفقتها بعبارة مختصرة: "قلبي كله" بأكثر من مليون إعجاب بعد أقل من 10 ساعات على نشرها.

وظهرت هيلتون بالصورة الأولى وهي تحمل طفلها بين ذراعيها، فيما ظهرت بباقي الصور وهي تحتضنه بينما يستلقي هو على السرير.

