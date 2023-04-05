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أحدث ظهور للمرجع السيستاني (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان لمكتب السيد السيستاني ورد لـ الخليج 365، أن "المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله) استقبل في الليلة الماضية جمعاً من أطباء النجف الأشرف من مختلف الاختصاصات – كما جرى عليه دأبه في شهر رمضان المبارك في الأعوام السابقة".

ورحّب السيد السيستاني بـ"الحضور وبارك لهم الشهر الفضيل وأشاد بجهودهم في علاج المرضى ورعايتهم وحثّهم على مزيد الاهتمام بهم"، داعياً لهم بـ"مزيد التوفيق في القيام بمهمتهم الانسانية النبيلة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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