انت الان تتابع خبر أحدث ظهور للمرجع السيستاني (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان لمكتب السيد السيستاني ورد لـ الخليج 365، أن "المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله) استقبل في الليلة الماضية جمعاً من أطباء النجف الأشرف من مختلف الاختصاصات – كما جرى عليه دأبه في شهر رمضان المبارك في الأعوام السابقة".



ورحّب السيد السيستاني بـ"الحضور وبارك لهم الشهر الفضيل وأشاد بجهودهم في علاج المرضى ورعايتهم وحثّهم على مزيد الاهتمام بهم"، داعياً لهم بـ"مزيد التوفيق في القيام بمهمتهم الانسانية النبيلة".