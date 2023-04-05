شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بنك الإمارات للطعام يوزع 1.5 مليون وجبة في الأيام العشرة الأولى من رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن بنك الإمارات للطعام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، توزيع قرابة 1.5 مليون وجبة على المستحقين خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك.

ويهدف بنك الإمارات للطعام إلى توفير 3 ملايين وجبة من التبرعات، وإيصالها للمستحقين في رمضان، لتوزع يوميًا عبر خيام الإفطار الرمضانية، إضافة إلى التعاون مع شركات الأغذية، والمطابخ، والمطاعم، والفنادق.



ويهدف البنك إلى رفع الوعي بأهمية تقليل فائض الطعام وتوزيعه بالشكل الأمثل، والمساهمة في محاربة الجوع عالميًا، بإيصال الطعام بجودة عالية، والحد من هدره.



وسبق للبنك أيضًا إطلاق مبادرة "هريسكم علينا" لتشجيع المطابخ الكبرى على تخصيص وجبات يومية من طبق "الهريس" أحد الأطباق الإماراتية التقليدية، وتوزيعها على خيام الإفطار والمستحقين.