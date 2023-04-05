شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "أوقاف.إمارات" تطبيق محدث للفتاوى السريعة والدقيقة في شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحرص الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية على تحديث خدماتها عبر تطبيق "أوقاف.إمارات" باللغتين العربية والإنجليزية، لتقديم كافة الخدمات العلمية الدينية الصحيحة خلال شهر رمضان.

ويحتوي التطبيق على قائمة الخدمات التي تقدمها الهيئة، مثل مواقيت الإمساك والإفطار في شهر رمضان، والتذكير بمواقيت الصلاة، والأذان، وتحديد اتجاه القبلة، بالإضافة إلى خاصية البحث عن أقرب مسجد عبر الخرائط التفاعلية، إلى جانب حقيبة شاملة للأذكار اليومية، والتسبيح الإلكتروني، ‫ والقرآن الكريم.‬

ويتيح التطبيق الاطلاع على البرنامج اليومي لمحاضرات ضيوف رئيس الدولة في رمضان، وعناوين الأماكن التي تقام فيها في جميع الإمارات، وخريطة الوصول إليها.



كما يوفر التطبيق خدمات الفتاوى، عبر الهاتف، حيث يمكن الاتصال المباشر عبر التطبيق للحصول عليها، أو إلكترونيًا عبر الموقع، للحصول على شرح مفصل للفتوى مع الأدلة الشرعية، بالإضافة إلى خدمة الفتاوى بالرسائل النصية القصيرة، حيث يمكن الحصول على رد على الاستفسارات، بعد فترة زمنية قصيرة لا تتعدى خمس ساعات.

ويتيح التطبيق أيضًا تصفح أرشيف الفتاوى لمطالعة كل الفتاوى منذ 2008، حسب صنفها ونوعها، فقه العبادات، أو فقه المعاملات، أو الأسرة والأحوال الشخصية، وغيرها.