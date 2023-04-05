شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 10 شبان وشابات يمثلون الإمارات ضمن مندوبي المناخ في COP28 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد مندوبو المناخ الشباب في الإمارات، أن مؤتمر الأطرافCOP28 الذي تستضيفه الدولة في نهاية العام الجاري بحضور نحو 70 ألف مشارك من حول العالم، سيكون الأشمل لمختلف الفئات، وسيصبح الأكثر إشراكًا للشباب في تاريخ مؤتمرات الأطراف المناخية العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرسمي الأول لمندوبي المناخ الشباب، في مركز الشباب بدبي، بمشاركة أبرز جهات العمل الشبابي والمناخي في الدولة، للتعاون والتنسيق وتبادل الأفكار والخبرات، وضمان أفضل الاستعدادات في الفعاليات على الطريق إلى COP28.

وشارك في الحوارممثلو رئاسة مؤتمر الأطراف COP28، وفريق عمل رائد المناخ للشباب، ومركز الشباب العربي، والمؤسسة الاتحادية للشباب.

وعرضت كل جهة مجموعة متنوعة من الأنشطة لتعزيز إشراك الشباب وتمكينهم، للريادة في مواجهة تغير المناخ على محليًا، وإقليميًا، ودوليا، وإعدادهم لمؤتمر الشباب من أجل المناخ الثامن عشر COY18، ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

ويطرح مندوبو المناخ الشباب، برنامج يدعم مشاركتهم في عملية التفاوض لتحديد الأولويات لجدول أعمال المناخ في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر لتغير المناخ للشباب COY18 ومؤتمر الأطراف COP28، من مارس(آذار) إلى ديسمبر(كانون الأول) 2023.

ويهدف البرنامج إلى ضمان إشراك الشباب في العمل المناخي، وعرض النموذج الإماراتي لتمكين الشباب في مؤتمر COP28 المقبل، ويضم 10 مشاركين من ست جنسيات مختلفة، وسينضمون إلى 100 مندوب دولي في مؤتمر COP28، وذلك ضمن "برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ" الذي أطلقته رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 في مارس (أذار) الماضي.

