شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد للطيران تؤهل الطيارين المواطنين لرخصة الطيار متعدد الطواقم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتهت الاتحاد للطيران من تدريب أول دفعة طيارين مبتدئين في برنامج التدريب الأساسي بنجاح على طائرة حقيقية من طراز بوينغ 787 دريملاينر، ضمن برنامج رخصة الطيار متعدد الطواقم.

وتنظم رحلات التدريب الأساسي لتدريب الطيارين المبتدئين على الإقلاع والهبوط تحت إشراف مدرب طيران مؤهل، يخوضون بعدها تدريبات متقدمة على أكثر الطائرات كفاءة وتطورًا في السوق، بوينغ 787 دريملاينر.

وأُطلق برنامج رخصة الطيار متعدد الطواقم لطائرات بوينغ 787 دريملاينر، والذي طور بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي والهيئة العامة للطيران المدني، في أكتوبر(تشرين الأول) 2020، لتلبية الطلب المتزايد على الطيارين ذوي الكفاءة العالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التشغيلية والتجارية في الاتحاد للطيران محمد البلوكي: "كان أول من أتم برنامج رخصة الطيار متعدد الطواقم لطائرات بوينغ 787 دريملاينر، هم الطيارون المبتدؤون الإماراتيون، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على التزام الاتحاد للطيران الكبير بمواصلة الاستثمار في الكوادر الوطنية، بتبنى منهجيات تدريبية عالية المستوى".

ويُذكر أن الدفعة الأولى شملت مساعد طيار ثاني آية صالح العوذلي، وعبدالله رشيد الشيباني لقيادة رحلة التدريب الأساسي.