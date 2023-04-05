شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون العربية بـ"النواب" تدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب يسرى المغازي، بيانا أدانت خلاله اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة على المصلين والمعتكفين في انتهاك صارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية.

وقال اللجنة في بيان اليوم إن هذه المشاهد البغيضة والمستنكرة والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة تؤجج مشاعر العنف والغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني والشعوب الإسلامية والعربية، معبترة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى بغيضة.

وطالبت بالوقف الفوري لتلك الاعتداءات التي تروع المصلين في حرم من حرمات الله غير مراعين لحرمة الشهر الفضيل، وتحمل اللجنة السلطة القائمة بالاحتلال مسئولية هذا التصعيد الخطير الذي يقيد من جهود التهدئة التي تنخرط فيها مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين وضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته في وضع - حد لتلك الاعتداءات.