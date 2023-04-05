الارشيف / اخبار العالم

الاعتداء على الأقصى جريمة نكراء وتدنيس للمقدسات

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحامها للمسجد الأقصى، الليلة الماضية، واعتدائها على المرابطين لإخراجهم من المسجد خلال اعتكافهم في رمضان، ما هو إلاّ "جريمة نكراء"، واعتداء على المقدسات وأماكن العبادة الإسلامية.

 

اقرأ أيضا.. تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لباحات الأقصى


وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن الانتهاكات الإسرائيلية على المسجد الأقصى أخذت منحى تصاعدياً في ظل

حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية، مطالبا المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الحكومة في تصرفاتها التي تدفع باتجاه حرب دينية سيصطلي بنارها الجميع.


وطالبت أبناء الشعب الفلسطيني بالعمل على المرابطة والصمود داخل الأقصى لدفع أي اعتداء من قبل هذا الاحتلال الغاشم.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا