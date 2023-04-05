الرئيس الأوكراني يصل إلى بولندا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الرئاسة البولندية وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، صباح الأربعاء، الى العاصمة البولندية وارسو، في أول زيارة رسمية له الى هذا البلد.

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وقال المستشار في الرئاسة البولندية مارسين بريداتش، لتلفزيون "تي في ان 24": "لقد عبر السيد الرئيس الحدود البولندية. وهو في الأراضي البولندية.

ومن المقرر أن يتم تنظيم مراسم استقبال رسمية عند الساعة الواحدة ظهرا، بتوقيت غرينتش، أمام القصر الرئاسي في وارسو، وفقا لفرانس برس.

ولم يكشف عن برنامج زيلينسكي المفصل خلال هذه الزيارة التي تستمر يوما واحدا باستثناء مراسم الاستقبال ولقاء عام في باحة القصر عند الساعة الثامنة مساء.

ويلتقي زيلينسكي أيضا نظيره البولندي أندريه دودا ورئيس الحكومة ماتيوش مورافيتسكي ومسؤولين آخرين للبحث في شؤون "الأمن والعلاقات الدولية والاقتصادية لكن أيضا مسائل تاريخية" حساسة بين البلدين كما أضاف بريداتش.

وتعد بولندا المجاورة لأوكرانيا بين الدول الأكثر انخراطا في مساعدة كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي انطلقت في فبراير 2022، وتستخدم خصوصا منصة لوجستية لتسليم المساعدات العسكرية والإنسانية.

وكانت وارسو أعلنت الاثنين الماضي عن تسليم أولى الطائرات المقاتلة من طراز ميغ-29 التي وعدت بها أوكرانيا.

وفي منتصف مارس الماضي، أعلن زيلينسكي أن وارسو تنوي إرسال 4 طائرات إلى أوكرانيا، ما جعل بولندا أول دولة عضو في حلف شمال الأطلسي تتخذ مثل هذا القرار.

وسلمت بولندا، التي استقبلت عددا كبيرا من اللاجئين الأوكرانيين، أيضا كييف 14 دبابة "ليوبارد 2إيه4" في فبراير- مارس.