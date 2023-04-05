إحباط هجوم بطائرة مسيرة على مجمع وزارة الدفاع الإيرانية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إيران اليوم الأربعاء، أنها أحبطت هجوما بطائرة مسيرة ليل أمس، على مجمع وزارة الدفاع في أصفهان وسط البلاد.

اقرأ أيضًا..وزارة الدفاع الإيرانية تُؤكد اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده

ولفتت إلى أن الدرون أسقطت مقابل مجمع وزارة الدفاع، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية.

كما أفادت بأن الهجوم الفاشل حاول استهداف "مجمع أمير المؤمنين التابع للوزارة، عبر طائرة صغيرة دون طيار، لكن الأنظمة الدفاعية أسقتطها. وأكدت أن أي ضرر لم يصب الموقع الأمني.

هجمات سابقة

وكان مصنع عسكري بالقرب من أصفهان، تعرض أيضا الشهر الماضي لهجمات بطائرات مسيرة في فبراير الماضي 2023.

فيما وجهت طهران أصابع الاتهام إلى إسرائيل، بما بدا في حينه أنه أحدث حلقة في حرب خفية طويلة الأمد بين الطرفين.

وغالبًا ما عبرت تل أبيب عن استعدادها لضرب

أهداف إيرانية، إذا فشلت الدبلوماسية في الحد من برامج طهران النووية أو الصاروخية، رغم أنها تتبع سياسة الإحجام عن التعليق على هجمات بعينها أو تبنيها.

يذكر أن العديد من المواقع النووية تقع في محافظة أصفهان، بما في ذلك مجمع نطنز الذي يمثل محور برنامج تخصيب اليورانيوم في البلاد، والذي تعرض لعملية تخريب أيضا في 2021.

كما وقع عدد من الانفجارات والحرائق بمحيط مواقع عسكرية ونووية وصناعية عدة في إيران، خلال السنوات القليلة الماضية.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا