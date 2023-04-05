انت الان تتابع خبر إيلون ماسك يفقد المركز الأول في قائمة أغنى أغنياء العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان ماسك، مالك موقع تويتر، قد تراجع إلى المركز الثاني بعد خسر أن 39 مليار دولار من صافي ثروته خلال العام الماضي ، وفقًا لقائمة المليارديرات في العالم السنوية التي تصدرها مجلة "فوربس".

وتقدر ثروة ماسك، 51 عامًا، بنحو 180 مليار دولار.



وكان الملياردير المثير للجدل قد اشترى في تشرين الأول الماضي موقع "تويتر" مقابل 44 مليار دولار ، وقد جرى معظم تلك الصفقة من خلال بيع أسهم في شركة تسلا المختصة بالسيارات الكهربائية الفارهة.

وأوضحت "فوربس أن استحواذ ماسك على تويتر قد أدى إلى انخفاض قيمة أسهم شركة تسيلا بنحو 50 في المائة.

وفي خطوة أثارت الكثير من الاستغراب أقدم ماسك، مؤخرا، على تغيير شعار تويتر من الطائر الأزرق إلى كلب عملة دوج كوين الرقمية، معتبرا أنه بذلك قد نفذ وعدا كان قد قطعه على نفسه.

وأما أرنو ، 74 عامًا، الذي تمتلك شركته العائلية علامات تجارية فاخرة مثل Louis Vuitton و Christian Dior و Tiffany & Co، فقد قفز للمرة الأولى إلى صدارة قائمة أثرى أثرياء العالم بصافي ثروة قدرها 211 مليار دولار.

وكان الملياردير الفرنسي قد تمكن خلال العام الماضي من إضافة 53 مليار دولار إلى ثروته، وهو إنجاز تاريخي لم يسبق لثري أن حققه.

وجاء مؤسس عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون"، جيف بيزوس، في المرتبة الثالثة بصافي ثروة 114 مليار دولار بعد خسارة 57 مليار دولار، وذلك عقب حدوث انخفاض في سعر أسهم شركته.

وانخفض عدد المليارديرات في القائمة بمقدار 28 إلى 2640، وهو ثاني انخفاض سنوي على التوالي.

وقال تشيس بيترسون ويثورن، كبير محرري شؤون الثروات في فوربس: "لقد كانت سنة أخرى نادرة بالنسبة لأغنى أغنياء الكوكب.. فحوالي نصف الموجودين في القائمة خسروا نسبا كبيرا من ثرواتهم مقارنة بالقائمة السابقة".

وفيما قائمة بالعشرة الأوائل في قائمة أغنى أغنياء العالم:

1. برنارد أرنو وعائلته (211 مليار دولار)

2- إيلون ماسك (180 مليار دولار)

3- جيف بيزوس (114 مليار دولار)

4. لاري إليسون (107 مليار دولار)

5- وارن بافيت (106 مليار دولار)

6. بيل غيتس (104 مليار دولار)

7. مايكل بلومبرغ (94.5 مليار دولار)

8. كارلوس سليم حلو وعائلته (93 مليار دولار)

9- موكيش أمباني (83.4 مليار دولار)

10. ستيف بالمر (80.7 مليار دولار)