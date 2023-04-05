انت الان تتابع خبر "توتال" تتفق مع العراق لتنفيذ عقد بـ 10 مليارات دولار.. هذه التفاصيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي شباط الماضي أعلنت وزارة النفط العراقية أن تطبيق هذا العقد مع المجموعة الفرنسية لا يزال متعثرا بسبب نقاط خلاف عالقة.

وقالت الشركة الفرنسية، في بيان، إن "الحكومة العراقية وتوتال إنرجي اتفقتا على مساهمة بنسبة 30% لشركة نفط البصرة في المشروع" المعروف باسم مشروع نمو الغاز المتكامل (Gas Growth Integrated Project).



وذكر البيان أن المشروع "يهدف إلى تنمية موارد العراق الطبيعية من أجل تحسين إمدادات الكهرباء في البلاد".

وتابعت الشركة: "بفضل محادثات جرت في الأشهر الماضية، وخصوصا لأربع مرات بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والمدير العام للشركة باتريك بويانيه، أكدت الحكومة العراقية وتوتال إنرجي كل بنود العقد الموقع عام 2021 وحددت بشكل مشترك الشروط والضمانات المتبادلة اللازمة للمضي قدما بالمشروع".

وأضافت: "وبالاتفاق مع الحكومة العراقية دعت توتال إنرجي، شركة قطر للطاقة للمشاركة بنسبة 25% في هذا المشروع".

بالتالي فإن الكونسورسيوم سيكون مؤلفا من توتال إنرجي (45%) وشركة نفط البصرة (30%) وشركة قطر للطاقة (25%).

ورحبت توتال إنرجي باستمرار الحكومة العراقية في هذا العقد، "ما يوجه إشارة قوية وإيجابية للاستثمارات الأجنبية في البلاد".

وذكرت المجموعة أنها ستستثمر مع شركائها "حوالي عشرة مليارات دولار، خصوصا لاستعادة الغاز المحترق في 3 حقول نفطية لتغذية محطات كهربائية بالغاز، وبناء مصنع لمعالجة مياه البحر بهدف إبقاء الضغط في حقول النفط وزيادة الإنتاج المحلي".

وأضاف البيان أن "توتال إنرجي ستطور من جانب آخر محطة عملاقة للطاقة الشمسية بقدرة 1 غيغاواط لتغذية شبكة الكهرباء في منطقة البصرة.. وبالاتفاق مع السلطات العراقية، دعت توتال إنرجي شركة أكوا باور السعودية للمشاركة في مشروع الطاقة الشمسية هذا".