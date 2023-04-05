انت الان تتابع خبر بعد يومين على اختطافهن.. تحرير فتاتين واعتقال أحد الخاطفين في النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بناءً على معلومات دقيقة وجهد استخباري مكثف تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة النجف من تحرير فتاتين مختطفتين وإلقاء القبض على أحد الخاطفين عقب (٤٨) ساعة من إرتكابهم الجريمة".وتابع البيان، "فبعد مقاطعة المعلومات الميدانية واستحصال الأوامر القضائية تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين مديريتي أمن النجف وبغداد ونصب كمين محكم استطاعت من خلاله مفارز الأمن الوطني من تنفيذ عملية تحرير المختطفتين بعد نقلهما إلى منطقة التاجي ببغداد".

وأشار البيان الى أن "المتهم جرى تدوين أقواله أصولياً وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

