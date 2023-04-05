شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عادل عبد الفضيل: "المتحدة" طورت صناعة الدراما وقدمت أعمالا متميزة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الخلطة الدرامية التى تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان تتميز بأنها "وجبة دسمة" تقدم للمشاهد وتحترم وتقدر جميع الأذواق، فراعت التنوع فى الأعمال المطروحة، ما بين مسلسلات دينية واجتماعية وكوميدية وأخرى للأطفال.

وأضاف عبد الفضيل، أن الأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة المتحدة تتناول مختلف القضايا التى تهم المجتمع، ما بين قضايا الأسرة والتوعية بها، ومسلسلات تعبر عن مرحلة تاريخية وثرية بمعلومات تفيد المشاهد، وبعض الأعمال الأخرى التى تعزز الوعى والانتماء للوطن، بجانب أعمال كوميديا متوازنة، ليكون المشاهد أمام "خلطة دسمة ومتنوعة" ويختار ما يناسبه لمشاهدته.

وأشار إلى أن الشركة المتحدة استطاعت خلال الآونة الأخيرة أن تطور صناعة الدراما فى مصر وتحرص على إحياء ودعم قيمة ودور الفن كقوة ناعمة.

ولفت النائب عادل عبد الفضيل عياد، إلى أن المتحدة للخدمات الإعلامية تساهم فى إعادة الفن لدوره الحقيقى فى بناء الهوية وتشكيل الوعي، وتحملت مسئولية إنقاذ صناعة الدراما في فترة غاية في الصعوبة، لتعود مصر إلى مكانتها الطبيعية كرائدة في مجال الفن والثقافة.