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الكمارك تعلن ضبط 19 شاحنة مخالفة عند مداخل بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المفارز الكمركية التابعة لقسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى تمكنت من ضبط (19) شاحنة مخالفة تحمل (مواد منزلية، علف، ادوات احتياطية، زيت محركات، مقاطع حديد، مولدات، ومواد متنوعة اخرى) مخالفة للضوابط و التعليمات النافذة".

واشارت الهيئة الى ان "عملية الضبط تأتي تنفيذاً لخطة الهيأة بتفعيل دور اقسام التحري و مكافحة التهريب في كافة المناطق الكمركية"، مضيفة ان "عملية تمت الضبط بأسناد من شرطة الكمارك".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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