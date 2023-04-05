انت الان تتابع خبر الكمارك تعلن ضبط 19 شاحنة مخالفة عند مداخل بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المفارز الكمركية التابعة لقسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى تمكنت من ضبط (19) شاحنة مخالفة تحمل (مواد منزلية، علف، ادوات احتياطية، زيت محركات، مقاطع حديد، مولدات، ومواد متنوعة اخرى) مخالفة للضوابط و التعليمات النافذة".



واشارت الهيئة الى ان "عملية الضبط تأتي تنفيذاً لخطة الهيأة بتفعيل دور اقسام التحري و مكافحة التهريب في كافة المناطق الكمركية"، مضيفة ان "عملية تمت الضبط بأسناد من شرطة الكمارك".