انت الان تتابع خبر رويترز تكشف تفاصيل اللقاء الايراني السعودي المرتقب في بكين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز: "اتفق كبيرا المبعوثين على الاجتماع في السادس من أبريل في بكين لأن الصين قامت بتسهيل التوصل للاتفاق".

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر لم تكشف عن اسمه في الرياض قوله إن اختيار الصين مكانا لعقد اللقاء "يأتي امتدادا لدور بكين الإيجابي في الوصول للاتفاق وتسهيل التواصل بين البلدين".



وأضافت أن أمورا مثل استئناف العلاقات الذي جرى الإعلان عنه الشهر الماضي وترتيبات تبادل السفيرين ستُناقش في الاجتماع.

ومنذ الاتفاق الذي أعلن عنه في بكين جرت 3 اتصالات هاتفية بين الوزيرين، تضمنت الخطوات المقبلة لتنفيذ الاتفاق وإجراءات إعادة افتتاح البعثات وتفعيل الاتفاقيات السابقة.