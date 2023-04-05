الموازنة تتأرجح ما بين المطبات السياسية وتقلبات أسعار النفط

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بغداد - ياسين صفوان - بخطى متعثرة تسير الموازنة في طريق مليئة بالمطبات السياسية فتذبذب اسعار النفط ووجود العجز الكبير فيها، قللت من حظوظ الاسراع في تمريرها رغم التصريحات الايجابية للجنة المالية.

برلمانيون أكّدوا انّ موازنة السنوات الثلاث قد تتعارض ومصالح بعض الاطراف في ظل وجود بعض المبررات للمماطلة في تمريرها.

تتأرجح الموازنة بين صراع الكتل ومناكفاتها وبين بعض فقراتها التي قد لا تنسجم مع تذبذب أسعار النفط عالميا ما يجعل عملية تمريرها عسيرة بعض الشيء.

