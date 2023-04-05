شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توصيات من "أفريقية النواب" للأوقاف.. تعزيز التعاون لنبذ التطرف الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد من التوصيات الهامة التي أقرتها لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، خلال لقائها مع وزاره الأوقاف المصرية، وفي مقدمتها التوسع في إنشاء المراكز الاسلامية وتعزيز جهود التعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة لنبذ الإرهاب والفكر المتطرف على مستوى القارة الإفريقية.

وفي هذا الصدد، نستعرض التوصيات التي وجهتها لجنة الشئون الافريقية تفصيلا :

1 - ضرورة التوسع في إنشاء المراكز الإسلامية على مستوى دول القارة، والتأكيد على ضرورة البدء بصورة أولية بإنشاء خمسة مراكز إسلامية في القارة الأفريقية لتغطية شمال وجنوب وشرق وغرب قارة أفريقيا.

2- موافاة اللجنة بدراسة جدوى وافية لإنشاء مركز إسلامي ومتطلباته بهدف بث الوعي الديني.

3- تعزيز جهود التعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة لنبذ الإرهاب والفكر المتطرف على مستوى القارة الإفريقية، وموافاة اللجنة ببعض إصدارات الوزارة فيما يتعلق بإنجازاتها في القطاع الإفريقي، وكذلك الإصدارات التي تحارب الفكر المتطرف والالحاد لنقلها إلى القارة الإفريقية من خلال مشاركة السادة النواب وتواجدهم في البرلمانات الأفريقية.

4- ضرورة اهتمام الوزارة بتجهيز وتثقيف الأئمة الذين يتم ايفادهم إلى الدول الافريقية بما يتناسب مع ثقافات المجتمعات الأفريقية.

5- توجيه الدعوة النواب أعضاء لجنة الشئون الأفريقية لحضور المناسبات والندوات التي تعقدها وزارة الأوقاف فيما يخص الشأن الأفريقي.