شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حسن عمار: دراما "المتحدة" نجحت فى جذب وتنوير عقول النشء بالأعمال الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الشركة المتحدة عملت على إحياء دور القوى الناعمة باعتبارها سلاح مصر الأول فى تنوير العقول وتصحيح المسارات المجتمعية المغلوطة، لنكون أمام منتج فنى يحترم عقل ووعي المشاهد، ومتفرج يعيد مؤشر بوصلة مشاهدتها لها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الشركة نجحت في صناعة محتوى درامي ناجح ليس في رمضان فقط بل على مدار العام وهو كان مفتقر بشدة من قبل، مشيرا إلى أنها حرصت على تقديم أعمال وطنية بشكل سنوي، مشددا أنها نجحت في إحداث تأثير على عقول النشء بالتعريف بتضحيات الابناء وتغذية شعور الانتماء، لتعلق في أذهانهم وأخذهم قدوة.

وأوضح أنها ساهمت في التفاف الصغار قبل الكبار حول الشاشة الصغيرة من خلال أعمال متميزة، وغرس حب الوطن بتجسيد جرائم من خان ومن تآمر ومن سعى لتخريب مصر وإرهاب أبنائها، منوها إلى أنها قدمت رؤية درامية متنوعة خلال موسم رمضان بالعام الجاري والسنوات الماضية، كما أن الخريطة الدرامية لم تغفل عن مخاطبة ذوي الهمم باستخدام لغة الإشارة في بعضها وبالأخص الكارتونية.