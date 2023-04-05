السعودية تدين الاقتحام السافر لساحات المسجد الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - ‏‎ أدانت السعودية بشدة اليوم اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لساحات المسجد الأقصى ووصفته بأنه اقتحام سافر.

أكدت الخارجية السعودية في بيان لها أن المملكة تتابع بقلقٍ بالغ اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف، والاعتداء على المصلين، واعتقالها عددٍ من المواطنين الفلسطينيين.

وقال البيان إن المملكة إذ تدين هذا الاقتحام السافر لتعبر عن رفضها القاطع

لهذه الممارسات التى تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية الخاصة باحترام المقدسات الدينية.جددت الخارجية السعودية تأكيدها على موقفها الراسخ فى دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.