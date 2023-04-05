انت الان تتابع خبر طقس العراق.. ارتفاع جديد بدرجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة والان مع التفاصيل
وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى ، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية ، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".
وتابع أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ، وفي المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".
ولفت الى ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الشمالية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".