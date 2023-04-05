انت الان تتابع خبر طقس العراق.. ارتفاع جديد بدرجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد ، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، وتنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية ، فيما سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى ، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية ، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وتابع أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ، وفي المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

ولفت الى ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الشمالية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".