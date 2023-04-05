ألينا حبة.. محامية عراقية تدافع عن ترامب وعلاقة وطيدة بينهما

ياسر رشاد - القاهرة - يرتبط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعلاقة خاصة مع محاميته ألينا حبة، بعدما نالت ثقته ولم يتخل عنها منذ سنوات.

تعد ألينا حبة، مولودة لأبوين عراقيين، وهي من ولاية نيوجيرسي، وظهرت مؤخرا بشكل كبير كونها واحدة من أعضاء فريق الدفاع عن ترامب، في القضية التي يحاكم فيها بما تسمى "شراء الصمت".

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تخرجت من جامعة ليهاي وكلية الحقوق بجامعة وايدنر في الكومنولث في ولاية بنسلفانيا، وتتمتع بثقة عميلها البارز للغاية والمجادل للغاية.

وقعت في حب المحاماة حينما زارت محامية جذابة وذكية للغاية مدرستها وتحدثت للطلبة عن المهنة.

دخلت حبة في عالم ترامب بعد أن أصبحت عضوا في نادي الغولف الخاص به في بيدمينستر، نيو جيرسي، في 2019.

وتمتلك المحامية شركة مكونة من 5 محامين، ولها مكاتب في نيوجيرسي ومانهاتن، وتمثل عملاء مختلفين في قطاع العقارات، القطاع الذي بنى ترامب إمبراطوريته من خلاله.

نشرت مؤخرا الماضي صورة للرئيس السابق يحتفل بعيد ميلادها، وتخوض إلى جانب أعضاء فريق الدفاع الآخرين، معركة قضائية هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة، بعد أن أصبح ترامب أول رئيس أمريكي يواجه اتهامات جنائية بشكل

رسمي.

وتعود علاقة حبة بترامب إلى عدة أعوام، حينما ساعدته في رفع عدة دعاوى قضائية ضد هيلاري كلينتون، وتقديم طعون في تحقيق المدعي العام في نيويورك في أعمال ترامب، والدفاع عنه في دعوى احتيال رفعتها ابنة أخته.

وبقيت حبة إلى جانب ترامب على الرغم من أنه استبدل عدة محامين خلال هذه المعارك القضائية.

وقال ترامب لـ"بلومبرغ": "لقد كان لدي العديد من المحامين، لكنها شخص أعتقد أنه قام بعمل جيد جدا"، مضيفا في لقاء مع الوكالة نشر قبل عام "إنها موهوبة للغاية، إنها ذكية، إنها شخص محبوب للغاية".

وأضاف: "التقيت بها في النادي. ويعرفها أشخاص آخرون أيضا في النادي ويقولون إنها محامية ممتازة، وهي كذلك فعلا، أعطيتها بضع حالات للتعامل معها، وقد قامت بعمل جيد جدا".