أول تعليق من ترامب بعد محاكمته في اتهامات جنائية

ياسر رشاد - القاهرة - علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على توجيه اتهامات جنائية له مؤكدا أنه كان ضحية تدخل في الانتخابات، منتقدا المدعي العام في نيويورك ألفين براغ.

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وأمام مؤيديه المجتمعين في منتجع مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، قال ترامب بعد

ساعات من توجيه الاتهامات له "لم أتخيل أبدا أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث في الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب "الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بجسارة عن أمتنا في مواجهة الساعين لتدميرها".