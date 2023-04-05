مستوطنات الاحتلال تحت حصار الصواريخ بعد الاعتداء على المصلين

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وسائل إعلام أنه أطلقت غزة مجموعة من الصواريخ المحلية باتجاه مستوطنات غلاف غزة، وحاولت القبة الحديدية الإسرائيلية التصدي لها.

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى ويطرد المعتكفين

وبحسب سكاي نيوز عربية قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه رصد إطلاق 9 صواريخ من غزة اعترضت القبة الحديدية 4 منها وسقطت 4 صواريخ في منطقة مفتوحة لم يتم إطلاق صواريخ اعتراضية نحوها.

ويتزامن ذلك مع خروج مسيرات منددة في شوارع غزة ومظاهرات من الشباب الغاضب على حدود القطاع تشمل إحراق إطارات وتفجير قنابل صوتية بسبب الأوضاع المتصاعدة في المسجد الأقصى.

وباندلاع مواجهات في منطقة باب الأسباط خلال منع الشرطة الإسرائيلية طواقم الإسعاف من الدخول

للمسجد الأقصى، مشيرا إلى إصابة أكثر من 80 شخصا من بينها إصابات خطرة خلال محاولة الشرطة إخراج المعتكفين من باحات المسجد.

وأظهرت لقطات مصورة اقتحام الشرطة الإسرائيلية المصلى القبلي بالمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب واعتقال عدد منهم.

ونقل مراسل رويترز عن شهود قولهم إن مئات المصلين لبوا دعوة من القوى والفصائل الوطنية والإسلامية للاعتكاف في المسجد للتصدي لدعوات جماعات يهودية لاقتحام المسجد الأربعاء بمناسبة الأعياد اليهودية.